قوى الأمن عممت صورة شخصين يمتهنان سلب الدراجات الآلية بقوة السلاح في بيروت وجبل لبنان

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "الحاقاً لبلاغنا الصادر بتاريخ 6-10-2023، حول قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيف كل من: ح. ح. (مواليد عام 2006، لبناني)، ل. ش. (مواليد عام 2005، سوري) لإقدامهما ليل تاريخ 18-9-2023 على قتل المواطن حسين كرنيب (مواليد عام 2002) في محلة الناعمة الطريق البحرية وسلبه دراجته الآلية".
وكشفت الشعبة، أنه "نتيجة التحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما العديد من عمليات سلب دراجات آليّة بقوة السلاح ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان".
وعمِّمت الشعبة، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية الكائن في بعقلين، أو الاتصال على الرقم: 300216-25 أو 300187-25، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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