مفتي زحلة والبقاع علي الغزاوي زار مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية في الفرزل

زار مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية في الفرزل بدعوة من النائب ميشال ضاهر وعقيلته السيدة مارلين.

الزيارة استهلت بلقاء أقيم داخل المؤسسة بحضور راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، راعي أبرشية زحلة والبقاع للموارنة المطران جوزف معوض، راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري، المعتمد البطريركي في روسيا المطران نيفون صيقلي،مفتي بعلبك الهرمل الدكتور بكر الرفاعي.

بدوره، أشار مطران ابراهيم، الى ان "مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية متعددة الأهداف ترَكَتْ منذ سنوات بصْماتٍ واضحةً في مجالات مختلفةٍ بفضل استثماراتها وأعمالها في عدة قطاعات، فصار لها دورٌ كبير في الاقتصاد اللبناني والمجتمع البقاعي على حد سواء، وهي تمثل روح الريادة والابتكار في عالم التنمية والتأهيل وعمل الخير".

ولفت ضاهر، الى أننا "جئنا اليوم نحيي جهود ميشال ضاهر وجهودَ عقيلتِه مارلين، على ما يتركونه من أثر إنساني واقتصادي وريادة في إنشاء فرص العمل في مختلف القطاعات التي يعملان فيها. فالاستثمار في مشاريع جديدة والتوسع في الأعمال تضخ الأموال والحياة في الاقتصاد اللبناني وتحفز الإسهامات الاجتماعية، كتمويل المبادرات الناشئة ودعم المؤسسات. هذه المشاريع تُسهم في تحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي".

وثمِّن المطران ابراهيم جدا ما "تقوم به المؤسسة أيضا لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو والاهتمام بالرعاية الصحية وتأهيل القدرات البشرية والتربية على القيادة ومهارات التواصل وتفعيل دور المرأة في الإنتاج والعناية بحاجات الطفولة ومعالجة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومجمل المساعدات ذات الطابع الإنساني وحماية كرامة الإنسان والحفاظ على البيئة من أجل الصحة الاقتصادية واقتصادٍ أخضر ووطنٍ أطهر. كلُّ ذلك يُسهم في توفير الاستقرار ودعم الناس والحد من الهجرة".

بدوره، أشاد المفتي علي الغزاوي بـ"الأعمال التي تقوم بها مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية"، لافتاً الى أنه "تطل على مجتمعنا وتصلح عند الله، وان نكون في مؤسسة على مستوى مواطن يطل على الوطن وما أجمل المواطن عندما يكون على مستوى المواطن وما أصعب الوطن عندما لا يكون عند مستوى المواطنين ومن هنا نقول لكل ساسة بلدنا كونوا على مستوى وطننا لأنه كبير يحتضن الكبار".

وتابع "نفتقد اليوم المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ولماذا التأخير هل لانه نريد رئيسا للوطن كله أو رئيسا لمجموعات، ايها الساسة فكروا مرة واحدة أن تكونوا للوطن".

وتوجه المفتي الغزاوي الى ميشال ضاهر قائلا "ليس الكبير أو الغني الذي يغنى على أهله انما الغني الذي يغنى اهله به وليس العالم الذي لا يعلّم الناس، تعالوا حتى نقدم قدراتنا لوطننا وسعادة النائب وعقيلته اطلوا على المؤسسة ومن معهم على بقاعنا وكنتم في القلب".