أمن مصر القومي خط أحمر .. لواء مصري: إسرائيل تنتظر الموقف الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأزمة الفلسطينية اشتعلت ومن المحتمل أن تتطور لما هو أبعد وأسوأ بكثير.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن عقد قمة السلام السبت المقبل بحضور قادة دوليين؛ لمناقشة الأزمة في قطاع غزة، يعكس دور مصر المحوري في المنطقة.

ونوه بأن قرارات الرئيس السيسي التي صدرت بمجلس الأمن القومي يدل على أن مصر دولة مؤسسات.

وأشار إلى أن هذا المجلس هو أعلى مجلس يتخذ قرارات مصيرية في مصر، وذلك بعد أن يستعرض كل عضو بمجلس الأمن القومي يستعرض موقفه من الأزمة واختصاص وزارته.

وأوضح أن قرارات المجلس تمثلت في عدة أمور بمقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

كذلك تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين.

وشدد على أن قرارا المجلس تضمنت أيضًا رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إبراز استعداد مصر لبذل أي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن قمة السلام السبت المقبل التي تستضيفها مصر تحتاج تضافر الجهود وعرض الرؤى بشأن الأزمات في المنطقة، ووضع إيران في الحسبان لأنها قد تدخل على خط الصراع، منوهًا أنه رغم الظرف الاقتصادي الذي تتعرض له مصر إلا أن لها قيمة كبيرة في المنطقة.

وذكر أنه في حال حدوث هجوم إسرائيلي بري ستخسر كثيرًا، لأن الهجوم على المدن يعد مقبرة للجيوش، وهو ما حدث معها عندما هاجمت مدينة السويس، وحرقت دبابات الإسرائيليين الموجودة على مدخل المدينة، موضحًا أن إسرائيل تنتظر الموقف الأمريكي، وقد يأتي جو بايدن مصر الفترة المقبلة؛ بالتزامن مع تغير الأحداث.