بعد سؤال سيد علي عن تهجير الفلسطينيين لمصر .. متحدث الخارجية الأمريكية ينسحب على الهواء

الشارقة - اميمة ياسر - انسحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، على الهواء، وذلك بعد سؤال وجه إليه بشأن وجهة نظر الولايات المتحدة في دفع إسرائيل لسكان غزة نحو الجنوب، ومخططاتها لتهجيرهم إلى سيناء والجانب المصري.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها معه الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين.

وأعاد الإعلامي طرح السؤال أكثر من مرة على ضيفه، الذي قال إنه لا يسمع السؤال جيدًا، ثم أجاب في المرة الأخيرة بقوله إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية: «نحن لا ندعم أي محاولة لإجلاء المواطنين الفلسطينيين من منازلهم، لكننا ندرك أن حماس في كل وقت تضع أماكن التدريب وإطلاق الصواريخ تحت المستشفيات والمدارس»، بحسب تعبيره.

واعتذر متحدث الخارجية بعد الإدلاء بتصريحاته على الهواء وطلب إنهاء المكالمة؛ بسبب ارتباطه بـ«مقابلة أخرى».