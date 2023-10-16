أثناء نقلها لأخبار غزة على الهواء .. مراسلة القاهرة الإخبارية تجهش بالبكاء بسبب «طفل شهيد»

الشارقة - اميمة ياسر - أجهشت مُراسلة "القاهرة الإخبارية" في خان يونس بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالبكاء، حين نقلها وقائع لحظة دخول طفل فلسطيني إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، أفادت مُراسلة "القاهرة الإخبارية" مني عوكل، بإخلاء مبنى الكنيست الإسرائيلي، بعد دوي انفجارات وسماع صفارات الإنذار.

وأشارت إلى أنّ الكنيست قطع جلسته في القدس بعد سماع صوت انفجارات ضخمة تدوي في مستوطنات بيت لحم.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، الاثنين، أبرزها القدس وتل أبيب وبيت شيمس وبني براك.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد شنت في السابع من أكتوبر 2023 عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، حيث استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف بواسطة أسلحة متنوعة.