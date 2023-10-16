«جراء القصف المتواصل على غزة».. حماس : آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين هو الفنان غاي أوليفز

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الناطق بإسم حماس بيان بشأن الأسرى الإسرائيلين جاء فيه ما يلي بحسب قناة المنار :-

عدد الأسرى لدينا ما بين 200 و250 لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى.

المحتجزون من جنسيات أخرى لم نتحقق من هوياتهم في المعركة ونعتبرهم ضيوفا لدينا وسنطلق سراحهم حينما تسمح الظروف الميدانية.

آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الصهيوني هو الفنان غاي أوليفز

22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن

نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا

تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له

العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب وعمد منذ اليوم الأول من هذه المعركة إلى عدوان همجي وحشي

نوجه التحية لشعبنا العظيم في كل أماكن تواجده ولمجاهدينا في كل الساحات وللمقاتلين في كل الجبهات، وللجماهير المنتفضة لرفض العدوان الصهيوني في كل بقاع الأرض

تحية لكل بندقية وساعد وصوت وقلم، هبّ ليقول لا لهذا العدو المجرم .