شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| قتيلان بإطلاق نار في بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - وكالات

شهدت العاصمة البلجيكية، بروكسل الإثنين، حادثة مروعة، بعدما فتح مسلح النار على عدد من الأشخاص، ما تسبب في سقوط قتيلين، فيما تواصل السلطات البحث عن الجاني.

ووقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر المسلح وهو يستقل دراجة نارية ويدخل أحد الأبنية ثم يبادر بإطلاق النار على الموجودين، ما تسبب في حالة رعب في المنطقة وفرار القريبين من المكان.

وبحسب وسائل إعلام فقد استخدم المهاجم بندقية كلاشينكوف لتنفيذ هجومه الدامي.

وأفادت صحيفة «هيت لاتست نيوس» البلجيكية، بأن القتيلين يحملان الجنسية السويدية، مرجحة أن يكونا من مشجعي كرة القدم.وتستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 الاثنين.

وأكدت متحدّثة باسم النيابة العامة البلجيكية أن تحقيقاً فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى.

من جهتها، تقوم النيابة الفيدرالية المكلفة ملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.وبحسب تسجيل فيديو للحادثة، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية، وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة عيارات نارية على الأقل.