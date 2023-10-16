انت الان تتابع خبر الخزانة الأمريكية: الكونغرس سيوافق على دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت يلين للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو: "إن الرئيس جو بايدن سيقدم طلب تمويل لكل من أوكرانيا وإسرائيل فور انعقاد مجلس النواب".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يواجه موقفا صعبا، وربما لا يملك الحلف الأموال والمعدات الكافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل في آن.



وتشير الصحيفة إلى أن حلف "الناتو" قد يواجه تحديات غير مسبوقة: فالمطلوب "تقديم المساعدة لشريكين مقربين هما إسرائيل وأوكرانيا، واقعين على مسافة جغرافياً قريبة، فيما لا يريد الناتو التورط بشكل مباشر في الصراعات. ومع ذلك، فإن إمدادات الأسلحة للشركاء ضرورية".