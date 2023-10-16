انت الان تتابع خبر "القسام" تعلن: سنطلق سراح الأسرى الأجانب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو عبيدة إن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيراً"، موضحاً أن "22 أسيرا فقدوا حياتهم في غارات إسرائيلية وآخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين هو الفنان غاي أوليفز".

وأكد أن "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان"، مشيراً الى أن "العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه".

وأضاف "سنطلق سراح الأسرى الأجانب حينما تسمح الظروف الميدانية"، مشدداً بالقول "تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا وجاهزون له".

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.