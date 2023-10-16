انت الان تتابع خبر إيران تتوقع "التحرك الوقائي" في الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الاثنين، التحرك الوقائي من "محور المقاومة" خلال ساعات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله، "احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة".

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.