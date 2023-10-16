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إيران تتوقع "التحرك الوقائي" في الساعات المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - توقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الاثنين، التحرك الوقائي من "محور المقاومة" خلال ساعات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله، "احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة".

 

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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