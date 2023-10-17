"التجنيس وعودة الجماهير" أبرز ملفات على مائدة "رياضة النواب" بدور الانعقاد الرابع

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة، ومن ابرز الملفات التى سيتم القاء الضوء عليها خلال دور الانعقاد الرابع تجنيس اللاعبين الرياضيين – ذلك الملف الذى يحظى بأولوية عمل اللجنة حيث سيتم فتح ذلك الملف بحضور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية – وذلك من حيث الأسباب والحلول للحد من تلك الظاهرة.

وقال رئيس اللجنة، إن رئيس الجمهورية قد تطرق للحديث عن تلك الظاهرة خلال مؤتمر "حكاية وطن" ووجه بمضاعفة قيمة مكافآت الأبطال الرياضيين وتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لهم وهو الأمر الذى يجب أن تستغله وزارة الشباب لدعم ابطالنا الرياضيين، أن اللجنة ستطالب من وزارة الشباب، مدها بآلية اختيار الكوادر التى يتم تعيينها فى المناصب القيادية بالوزارة والمديريات لاسيما أن اللجنة طالبتها بذلك فى دور الانعقاد الثالث ولم تقوم بإرسالها.

وتابع رئيس اللجنة: "ستفتح اللجنة ملف عودة الجماهير إلى الملاعب لعودة الروح والحيوية إليها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة للوصول إلى آليات محددة تعزز من الأمن والسلامة لهم، وتضع الضوابط الصارمة لمواجهة حالات الشغب وذلك فى سبيل النهوض بالرياضة المصرية، وستنقش قضية التعصب الرياضى من حيث الأسباب والتى من بينها (الاعلام الرياضى – وسائل التواصل الاجتماعي)، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة، ودراسة الأسلوب الأمثل لتجنب المشاحنات الرياضية بين الأندية الجماهيرية وإطلاق مبادرة نبذ التعصب لإعلاء روح التسامح والتنافس الشريف بين مشجعى الأندية الجماهير متابعة كامل موقف الإنشاءات بجميع.

وتضمنت خطة عمل اللجنة مناقشة تمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة فى دعم وتمويل الرياضات بأنواعها، وإقامة البطولات الرياضية المختلفة ودعم الرياضيين بكافة السبل المادية والمعنوية بهدف الارتقاء بمستواهم الرياضى، وتمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة من أنشطة ومشروعات تهدف إلى توفير فرص النمو المتكامل والارتقاء بالمستوى الصحى والنفسى للنشء والشباب وتعظيم دورهم فى الحياة العامة فى كافة المراحل السنية.

كما تضمنت بحث دور شركة " المدن " للخدمات الرياضية فى صيانة وتطوير وتشغيل وادارة المنشآت الرياضية والشبابية، ومتابعة مدى ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة التى أوصت بها خلال مناقشة هذا الملف فى دور الانعقاد الثالث، مناقشة ملف أندية " النادى " (الجانب الاستثمارى لوزارة الشباب والرياضة) والغرض من إنشاء سلسلة تلك الأندية بمحافظات الجمهورية فى ضوء التوسع فى فروعه وتحويل بعض مراكز التنمية الرياضية لفروع للنادى، ومدى تحقيق العائد منها استثماريًا بما يغطى ويتجاوز حجم الانفاق على منشآتها وملاعبها مما يُمكِن وزارة الشباب والرياضة من تنمية مواردها ذاتيًا والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

مناقشة دور الاتحادات النوعية الشبابية والرياضية فى أداء أنشطتها وتنفيذ برامجها المُنشأة من أجلها، ووسائل تنمية مواردها، وحجم الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة لتلك الاتحادات، ومدى تحقيق هذه الاتحادات لأهدافها المنوطة بها اتساقًا مع سياسة الدولة فى المجالات الرياضية والشبابية.

مناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بشأن التوسع فى تنفيذ الأنشطة الشبابية والاهتمام بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية للنشء والشباب فى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق النائية التى تحظى بالنصيب الأوفر من عناية ورعاية الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لما لتلك المناطق من أهمية وطبيعة خاصة.