قيادى بمستقبل وطن: قمة القاهرة للسلام تعكس دور مصر البارز بالقضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحضور قمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية والاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس لعقد قمة دولية، تعكس الدور البارز للدولة المصرية في دعم القضية.

وطالب نجيب المجتمع الدولى عدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلى، وأن يقول كلمة حق تنصف الشعب الفلسطينى الأعزل وتدافع عنه وتحمى حقوقه المشروعة، مشددًا على ضرورة الوقف الفورى لاعتداءات جيش الاحتلال على المدنيين والتى تعد جرائم حرب وضد الإنسانية، مشيدا بدور الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، متابعا:" دور الدولة المصرية يؤكد دعم مصر للقضية ومن ثم تأتى هذه القمة تكلل جهود الدولة المصرية فى وقف الممارسات الغاشمة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأكد أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ويبذل جهودا مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم كل خطوات السلام وتصعيد الجهود الدولية لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى وإحلال السلام العادل والشامل فى المنطقة والعمل على إيجاد حلول سلمية تلبى حقوق الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن ذلك لن يكون سوى من خلال موقف عربى موحد وجاد فى هذا الصدد.