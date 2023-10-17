وسائل إعلام اسرائيلية: تسلل بحري عند ساحل عسقلان واشتباكات تدور بالمكان

افادت وسائل إعلام اسرائيلية عن تسلل بحري عند ساحل عسقلان واشتباكات تدور بالمكان. وفي وقت سابق، اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان الجيش الاسرائيلي يدرس إخلاء 40 ألف مستوطن من مدينة عسقلان بسبب تعرضها لرشقات صاروخية يومية.

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