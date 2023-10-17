الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن يؤكدان أهمية احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الرئيس ونظيره الأميركي جو بايدن شددا على ضرورة احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى لا يهدد الأمن في المنطقة.

واوضح متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي "على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين". وأضاف: "كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وفي السياق، اعلن البيت الابيض بان الرئيس الأميركي جو بايدن اجرى محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعدما دعت مصر إلى قمة دولية لبحث "تطورات القضية الفلسطينية".

كذلك أجرى بايدن محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن الزيارة التي يعتزم الأخير القيام بها هذا الأسبوع إلى كلّ من إسرائيل ومصر.