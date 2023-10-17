تتجه الولايات المتحدة إلى تكثيف دعمها لإسرائيل في الفترة المقبلة، عبر تحضير فرقة انتشار عسكرية يقتصر دورها على المشورة والدعم اللوجستي.
واوضح مسؤولون دفاعيون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الجيش الأميركي اختار نحو 2000 جندي للتحضير لانتشار محتمل لدعم إسرائيل.
وأوضح المسؤولون أن القوات مكلفة بمهام مثل تقديم المشورة والدعم الطبي، وهم من مختلف أفرع القوات المسلحة الأمريكية. وأضاف المسؤولون أن هذه القوات "ليس من المفترض أن تلعب دورا قتاليا". ووفق الصحيفة، لم يتم وضع أي مشاة في أمر الاستعداد للنشر، حتى الآن.
وذكر المسؤولون إن "القوات المعنية تتمركز حاليا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك أوروبا، وليس من الواضح تحت أي ظروف يمكن للولايات المتحدة نشر القوات أو أين".
لكن قرار البنتاغون يشير، وفق الصحيفة، إلى أن الوزارة الأميركية تستعد لدعم القوات الإسرائيلية في حالة قيام إسرائيل بتوغل بري في غزة، وفق الصحيفة.
وفي الأيام الأخيرة، أكد المسؤولون الأميركيون دعمهم الثابت لإسرائيل، دبلوماسيا وماليا وعسكريا.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: واشنطن سترسل 2000 جندي لدعم إسرائيل من دون ادوار قتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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