الشيكل الإسرائيلي يواصل هبوطه ويصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015

سجل الشيكل الإسرائيلي، مساء الإثنين، تراجعا أمام الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات ونصف السنة، على وقع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، والمخاوف من اجتياح بري للقطاع.

وبحسب بيانات أسعار الصرف المنشورة على موقع بنك إسرائيل، تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 4 شواكل، وهو رقم قياسي للعملة الأمريكية وغير مسبوق منذ تداولات آذار لعام 2015.

وقفز سعر الدولار الأمريكي من أقل من 3.97 شيكلا بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، إلى 4.002 شواكل مساء الإثنين.