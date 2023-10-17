اعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح لللرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية في قطاع غزة لن تتوقف حتى تدمير حركة حماس.

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يوضح لبوتين أن إسرائيل لن توقف العمليات في غزة حتى يتم تدمير حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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