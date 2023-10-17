الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في موقع المبنى الذي انهار في المنصورية

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات عن "تمكن عناصر الدفاع المدني من انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في موقع المبنى الذي انهار في المنصورية، وتندرج هذه المهمة في إطار استكمال عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها عناصر الدفاع المدني منذ الساعة ١٣،٤٥ من ظهر اليوم، والمستمرة دون توقف، بحثا عن الناجين من كارثة انهيار مبنى المنصورية، التزاما بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الذي تفقّد الموقع وتباحث مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في سير العمليات.

ولفت البيان الى انه سيواصل العناصر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل دون توقف الى حين العثور على كافة المفقودين، مع الإشارة إلى أنه تبين أن إحدى قاطنات المبنى التي كانت مسجلة على قائمة المفقودين قد وجدت في منطقة الأشرفية ما يجعل عدد المفقودين يتقلص الى ستة.