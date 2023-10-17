رويترز: نطالب إسرائيل بتحقيق سريع وشفاف في مقتل مصورنا في لبنان عصام عبد الله

طالبت رئيسة التحرير في وكالة "رويترز" إسرائيل بتحقيق سريع وشفاف في مقتل مصور الوكالة في لبنان عصام عبد الله، كما طالب القوات الإسرائيلية بتوضيح قواعد الاشتباك في هذا الصراع.

ولفتت رئيسة التحرير في وكالة "رويترز" الى ان "شهود عيان أفادوا أن القذيفة التي قتلت مصورنا عصام عبد الله جاءت من إسرائيل".