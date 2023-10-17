طالبت رئيسة التحرير في وكالة "رويترز" إسرائيل بتحقيق سريع وشفاف في مقتل مصور الوكالة في لبنان عصام عبد الله، كما طالب القوات الإسرائيلية بتوضيح قواعد الاشتباك في هذا الصراع.
ولفتت رئيسة التحرير في وكالة "رويترز" الى ان "شهود عيان أفادوا أن القذيفة التي قتلت مصورنا عصام عبد الله جاءت من إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: نطالب إسرائيل بتحقيق سريع وشفاف في مقتل مصورنا في لبنان عصام عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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