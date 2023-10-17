شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو إلى تكثيف الجهود لمساعدة الليبيين على طي الخلافات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية تكثيف الجهود، لمساعدة الأطراف الليبية على طي صفحات الخلاف، وتغليب مصلحة الشعب الليبي وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار، فيما أكد المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي استعداد البعثة لتسيير مفاوضات عملية ينتج عنها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، معتبراً أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً لا تضمن نجاح الانتخابات.

وقال السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم للدولة في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، «يجب على المجتمع الدولي مساعدة الأطراف الليبية في طي صفحة الخلافات، وإغاثة الشعب الليبي» خاصة بعد الكارثة الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، مؤكداً أن الإمارات أرسلت مساعدات وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمشاركة ودعم السلطات المحلية، للتخفيف من وقع الكارثة في درنة.

وجدد الدعوة إلى سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، مشيراً إلى أن إحلال الاستقرار المستدام في ليبيا، يتطلب مواصلة الجهود لإنجاح المصالحة الوطنية؛ بهدف تحقيق الوفاق والسلام في كافة أنحاء ليبيا.

وأكد دعم اللجنة العسكرية «5 + 5»، والتي أسهمت في المحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار، وتواصل بجد جهودها لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.

ودعا كل الأطراف الليبية إلى التوصل إلى حلول توافقية بشأن إجراء الانتخابات في البلاد برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن المحافظة على ثروات الشعب الليبي وإعطاء مؤسسات الاستثمار الليبية صلاحيات للعمل وتخفيف العقوبات.

بدوره، قال المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي في إحاطته الدورية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، إن القوانين الانتخابية بمفردها «لا تنجح الانتخابات»، لأنها «تحتاج إلى دعم من طائفة موسعة من الأطراف، بما في ذلك أهم المؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية إضافة إلى المرشحين وقيادات المجتمع المدني ومنظماته وجماعات النساء والشباب وغيرهم».

ودعا باتيلي جميع الأطراف الليبية بمن في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم، والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

واعتبر باتيلي، أن رفض المجلس الأعلى للدولة لتعديلات القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً «يهدد المكاسب المحققة» في العملية السياسية، داعياً مجلس الدولة إلى التخلي عن موقفه المعارض لتلك القوانين.

ودعا باتيلي، الشركاء الدوليين في ليبيا إلى «دعم العملية الانتخابية كمسار وحيد يعطي الدولة مؤسسات شرعية». وأكد باتيلي أن مأساة درنة غير مسبوقة في تاريخ ليبيا، مشدداً على أن الكارثة درنة كشفت نقص وجود آلية فاعلة لإدارة الكوارث كما أن غياب صنع قرار سياسي موحد على الصعيد الوطني، زاد من صعوبة المشهد. (وكالات)