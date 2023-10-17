شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يصدم ناديه بتصريحاته عن رحيله نهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر التخبط داخل نادي تشيلسي الإنجليزي، والحديث عن مستقبل المدافع البرازيلي، تياجو سيلفا، ورحيله المحتمل عن ناديه الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري، وارتباطه بالعودة إلى موطنه من بوابة فلومينينسي.

وضم نادي تشيلسي الإنجليزي، تياجو سيلفا في صيف عام 2020، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، ويعد البرازيلي حاليا أحد الأعمدة الرئيسية في دفاع تشيلسي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيوبوتشيتينو، المنضم حديثًا للنادي الإنجليزي بعد رحيل توماس توخيل.

وينتهي التعاقد الحالي للمدافع البرازيلي تياجو سيلفا مع البلوز في نهاية الموسم الجاري.

تياجو سيلفا يصدم تشيلسي بتصريحاته عن إمكانية رحيله

ورد تياجو سيلفا على احتمالية عودته لنادي فلومينينسي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال مدافع تشيلسي المخضرم تياجو سيلفا: "هذه علاقة طويلة الأمد، ولكنني أفضل الصمت الآن".

وأضاف المدافع البرازيلي صاحب الخبرات الكبيرة في الدوريات الكبرى: "لدي عائلة وأطفال ولذلك علينا التفكير في ذلك جيدًا، الأمر يتعلق برؤية أين ننهي هذه المسيرة الرائعة".