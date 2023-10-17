شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة دبربي الميرسيسايد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروبم بنادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الإنجليزي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره الفريق الأول الكروي بنادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن يقام ديربي الميرسيسايد يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون

وتذاع المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي ايفرتون على قناة بي ان سبورتس المشفرة، الناقل الحصري والمالك لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الفريق الأول الكروي بنادي ليفربول قد تعادل في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام نظيره نادي برايتون بهدفين لكل فريق، بينما نجح فريق إيفرتون في تحقيق فوزًا كبيرًا على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف.