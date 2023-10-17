"العدوان البري لن يرهبنا".. أبو عبيدة: لدينا بين 200 و250 أسيراً في غزة يأكلون ممّا نأكله ونوفّر لهم الرعاية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أبو عبيدة، مساء اليوم الاثنين، أن ما بين 200 و250، أو ما يزيد عن ذلك، جرى أسرهم خلال عملية "طوفان الأقصى"، مشيراً إلى أن 22 منهم فقدوا حياتهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وأضاف أبو عبيدة في كلمة مصورة له: "لا نستطيع حالياً ضبط الأعداد الموجودة من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق"، وذلك "للاعتبارات الأمنية والميدانية نتيجة الاستهدافات والقصف الصهيوني المتواصل".



وأوضح أن "كتائب القسام" لديها نحو 200 أسير، فيما البقية موزعة بين مكونات أخرى من فصائل المقاومة، أو في أماكن لا يمكن حصرها.



وشدد على أنه "يجري التعامل مع الأسرى بما تمليه التعاليم الدينية الإسلامية، وتوفر لهم الرعاية بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني"، قائلا في هذا الصدد: "يأكلون مما نأكله، ويشربون مما نشربه، ويعيشون اليوم نفس الظروف التي يعيشها عموم أبنائنا في غزة".



وكشف من جهة أخرى عن أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى فقدان 22 أسيراً منهم حياتهم، مضيفاً أن آخر هؤلاء كان "الأسير الصهيوني الفنان غاي أوليفيس، 26 عاماً، من سكان تل أبيب، الذي قتل أول من أمس في القصف المتواصل على عموم أبناء شعبنا في قطاع غزة".



وأشار إلى أن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن معاملة "كتائب القسام" للأسرى الموجودين لديها هي "محض افتراءات من عدو فاقد لكل قيم الإنسانية أصلاً"، مضيفا أنه جرى تكذيب تلك الافتراءات "بالوقائع وببعض ما نشرناه وما سننشره".



من جانب آخر، تطرق أبو عبيدة إلى وجود مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة جرى جلبهم أثناء المعركة، من دون أن يتسنى خلالها التحقق من هوياتهم، مضيفاً: "نعتبر هؤلاء ضيوفا لدينا، ونسعى لحمايتهم، ونتمنى أن يبقوا سالمين في ظل العدوان الهمجي على القطاع".



وشدد على أنه سيجري إطلاق سراحهم في اللحظة التي تسمح فيها الظروف الميدانية، داعياً كل دول العالم إلى "تحذير وإنذار حملة جنسياتها من القتال" في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال في هذا الصدد: "أي مقاتل في جيش الاحتلال سنعتبره عدواً مباشراً، وسنتعامل معه وفق ذلك حتى لو وقع أسيراً، بغض النظر عن جنسيته الأخرى".



في سياق متصل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم الاثنين، إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة"، مضيفا، في تصريح لـ"التلفزيون العربي"، أن حماس لن تدخر جهدا في استخدام الأسرى كوسيلة لتحرير 6000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.



وشدد هنية: "هناك ستة آلاف أسير وأسيرة في السجون الصهيونية، والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كافة الأسرى".





أبو عبيدة: التلويح بعدوان بري لا يرهبنا

وبشأن الاجتياح البري الذي يلوّح الاحتلال الإسرائيلي بشنّه على قطاع غزة، قال أبو عبيدة في كلمته إن "التلويح بعدوان بري لا يرهبنا ولا نخشاه، وجاهزون للتعامل مع أي قوة غاشمة يزج بها العدو".



مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي لم يصدق أن قوة يمكن أن توجه له الضربة الأقسى في تاريخه، لذا عمد منذ اليوم الأول إلى عدوان همجي على الشعب الأعزل باستخدام سلاح الجو، بدل مواجهة مقاتلينا".



(العربي الجديد)