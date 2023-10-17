"مكسيم" توقع اتفاقا مع "ذا مارك" لتطوير وإدارة مشروعها بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

عقدت مجموعة مكسيم للاستثمار مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن توقيع أكبر شراكة استراتيجية بالسوق العقاري في عام 2023 مع شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية، والتي ستصبح بموجب هذه الشراكة المطور العام لمشروع مكسيم الساحل الشمالي، الذي تبلغ استثماراته 120 مليار جنيه. وحضر التوقيع كل من محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، ومحمد سمير، الرئيس التنفيذي لمجموعة مكسيم للاستثمار، والمهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية.

جاءت خطوة الشراكة التي أقدمت عليها مجموعة مكسيم للاستثمار، سعيًا لاستكمال مشروعها الأكبر بالساحل الشمالي المقام على مساحة 900 فدان، على أن تبدأ تسليمات المرحلة الأولى خلال العام المقبل 2024، وسيتم ضخ 3 مليار جنيه من إجمالي استثمارات المشروع لتسليم الوحدات المتأخرة خلال 36 شهرًا، ذلك من خلال الاستعانة بشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية كواحدة من أهم الشركات العقارية، ذات الرؤية الحديثة والإمكانيات المالية والفنية القوية كمطور عام للمشروع على أن تظل مجموعة مكسيم للاستثمار مالكة للأرض بنسبة 100%.

يأتي التوقيع عقب إنهاء مجموعة مكسيم كافة التحديات التي كانت تواجه استكمال المشروع، بما في ذلك القرار الوزاري الخاص بنقل ولاية المشروع من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تبدأ أعمال البناء أكتوبر الجاري.

ستقوم شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية، بتنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما في ذلك تطوير وإنشاء وتسويق المشروع بالكامل، مما يساهم في استكمال الأعمال المتبقية وفقًا للمخطط العام والبرنامج الزمني المتفق عليه لضمان تقديم تجربة استثمارية استثنائية لعملاء مكسيم و ذا مارك.

وقال محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، أن المهمة الأساسية للشركة هي بناء وتنمية مجموعة من المشروعات المستدامة والمتنوعة، التزامًا من مكسيم بالمساهمة في نمو الاقتصاد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، التي تساعد على إعادة تشكيل مجال الاستثمار بشكل شامل في قطاعات الضيافة والتطوير العقاري والتجارة وحلول الأعمال، لافتًا إلى أن الشراكة مع شركة ذا مارك هي خطوة استراتيجية هامة لتعزيز أنشطة الشركة وتحقيق أهدافها الاستثمارية.

وقال المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية نحن سعداء بهذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة مكسيم للاستثمار، فتتركز مهمتنا في شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية هي خلق مجتمعات عمرانية حديثة وملهمة لتكوين وجهات عالمية ومحطات سياحية مهمة في مصر.

يذكر أن مشروع مكسيم الساحل الشمالي مقام على مساحة 900 فدان، وقام سابقاً بإطلاق مرحلتين، هما بو أيلاند وبو ساند، يضم خليج طبيعي من الشواطئ الرملية بطول 1000 متر، وتتنوع الوحدات ما بين «شاليهات» و«تاون هاوس» و«فيلات»، تطل جميعها على مسطحات مائية ولاجونز بمساحة تزيد عن 200,000 متر مربع وطول يزيد عن 14 كيلو متر وعمق 1.6 مترا، وتحتل المساحات البنائية للمرحلتين (بو أيلاند – بو ساند) 12 % من إجمالي المساحة الكلية، وتتنوع المساحة المتبقية بين بحيرات صناعية ومنتزهات ولاند سكيب.