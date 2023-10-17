شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب": الرئيس السيسى يقود جهودا مكثفة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسئولياته إزاء الأحداث الراهنة في غزة، مؤكدة أن الأراضي الفلسطينية تشهد حربا دموية غير مسبوقة كما أنها تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

وأشارت "الجمال" إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود جهود مكثفة لمواصلة دعم القضية الفلسطينية، كما أنه يجري اتصالات على أعلي مستوي مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود التهدئة، مؤكدة أن مصر عملت منذ تصاعد الأوضاع علي توفير المساعدات الإنسانية إلى أهالي في قطاع غزة.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن الدولة المصرية تدفع دوما إزاء مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين بحدود 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

ووجهت "الجمال" رسالة إلي جموع الأمة العربية، قائلة :" الاتحاد قوة والتكاتف عظمة فعليكم بالاتحاد والتكاتف حتى يمكن وقف التصعيد في غزة والانتصار للإنسانية والسلام.