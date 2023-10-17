بلينكن: اتفاق أميركي- إسرائيلي على وضع خطة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة

أعلن وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، بعدما أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استمرّت قرابة ثماني ساعات، أنّ "بناءً على طلبنا، اتّفقت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على تطوير خطّة، تتيح للمساعدات الإنسانيّة المقدّمة من الدّول المانحة والمنظّمات المتعدّدة الجهات، الوصول إلى المدنيّين في غزة، بما في ذلك إمكانيّة إنشاء مناطق للمساعدة في إبقاء المدنيّين بعيدًا عن الأذى".
ولفت، خلال ثاني زيارة له إلى إسرائيل، منذ الهجوم غير المسبوق الّذي شنّته عليها حركة "حماس" في 7 تشرين الأوّل الحالي، إلى أنّ "إسرائيل لديها الحقّ، بل من واجبها، الدّفاع عن شعبها ضدّ "حماس" والإرهابيّين الآخرين، ومنع وقوع هجمات مستقبليّة ضدّها"، مشيرًا إلى أنّ "الرّئيس الأميركي جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء، وسيسمع منها ما تحتاج إليه للدّفاع عن شعبها، بينما نواصل العمل مع الكونغرس لتلبية تلك الاحتياجات".
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