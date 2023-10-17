بلينكن: اتفاق أميركي- إسرائيلي على وضع خطة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة

أعلن وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، بعدما أجرى محادثات مع رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ استمرّت قرابة ثماني ساعات، أنّ "بناءً على طلبنا، اتّفقت ​الولايات المتحدة الأميركية​ وإسرائيل على تطوير خطّة، تتيح للمساعدات الإنسانيّة المقدّمة من الدّول المانحة والمنظّمات المتعدّدة الجهات، الوصول إلى المدنيّين في ​غزة​، بما في ذلك إمكانيّة إنشاء مناطق للمساعدة في إبقاء المدنيّين بعيدًا عن الأذى".

ولفت، خلال ثاني زيارة له إلى إسرائيل، منذ الهجوم غير المسبوق الّذي شنّته عليها حركة "حماس" في 7 تشرين الأوّل الحالي، إلى أنّ "إسرائيل لديها الحقّ، بل من واجبها، الدّفاع عن شعبها ضدّ "حماس" والإرهابيّين الآخرين، ومنع وقوع هجمات مستقبليّة ضدّها"، مشيرًا إلى أنّ "الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ سيزور إسرائيل الأربعاء، وسيسمع منها ما تحتاج إليه للدّفاع عن شعبها، بينما نواصل العمل مع الكونغرس لتلبية تلك الاحتياجات".