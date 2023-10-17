بايدن: سأسافر الأربعاء إلى إسرائيل للتضامن معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي لـ"حماس"

أعلن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "أنّني سأسافر يوم الأربعاء إلى ​إسرائيل​، للوقوف تضامنًا في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي لحركة "حماس"، مشيرًا إلى "أنّني سأسافر بعد ذلك إلى ​الأردن​، لمعالجة مسألة الاحتياجات الإنسانيّة الماسّة، والاجتماع بالقادة، والتّوضيح أنّ "حماس" لا تدافع عن حقّ الفلسطينيّين في تقرير المصير".

من جهته، لفت المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إلى أنّ بايدن سيتوجّه من إسرائيل إلى عمّان الأربعاء، لإجراء محادثات مع كلّ من الملك الأردني ​عبد الله الثاني​، والرّئيسَين الفلسطيني ​محمود عباس​ والمصري ​عبد الفتاح السيسي​، موضحًا أنّ "بايدن سيؤكّد مجدّدًا أنّ "حماس" لا تدافع عن حقّ ​الشعب الفلسطيني​ في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجدّدًا في الاحتياجات الإنسانيّة لجميع المدنيّين في ​غزة​".