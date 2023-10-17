بوتين وصل إلى الصين للقاء نظيره والمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد- طريق واحد"

وصل الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ إلى العاصمة الصّينيّة ​بكين​، للمشاركة في المنتدى الدّولي "حزام واحد- طريق واحد"، وسيبقى هناك لمدّة يومين (17 و18 تشرين الأوّل الحالي).

وتنطلق اليوم الثّلثاء، فعاليّات المنتدى الثّالث للتّعاون الدّولي "حزام واحد- طريق واحد"، الّذي من المقرَّر أن تجري فيه مناقشات بين بوتين ونظيره الصّيني ​شي جينبينغ​.

وكان قد ذكر المستشار الدّبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، أنّ "خلال المحادثات، سيتمّ إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدّوليّة والإقليميّة"، موضحًا أنّ بوتين وشي "سيناقشان بطريقة ودّية وصريحة، المشاكل الملحّة للتّعاون العملي الثّنائي وجدول الأعمال الدّولي".

وفي آذار الماضي، استقبل الرّئيس الروسي نظيره الصّيني، في قمّة دعوَا خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين بلديهما، لمواجهة ما يعتبرانه هيمنة أميركيّة.