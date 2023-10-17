شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى أولوية".. 229.9 مليون جنيه موازنة معهد بحوث البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة مبلغ وقدرة 229.9 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، لمعهد بحوث البترول، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما توضح الجداول المرفقة لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، بشأن موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024.

ويشير تقرير اللجنة البرلمانية إلي أن هيكل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة يتضمن جهات تباشر أنشطة بحثية بخلاف الجامعات الحكومية قد تأخذ مسمى هيئة أو معهد أو مركز أو أكاديمية.

وأنشئت هذه الجهات في الأساس بغرض القيام بأعمال البحث العلمي في مجالات محددة ويسري علي العاملين بهذه الجهات أحكام القانون رقم 69 لسنه 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.