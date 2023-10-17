حرفوش: لجنة العلاقات الخارجية ستطلب من البيت الأبيض التدخل ضد أي فريق يدخل الحرب إلى جانب حماس

في خضم التوترات العسكرية والسياسية التي تخيم على منطقة الشرق الأوسط، وصل رئيس لجنة التنوع والحوار في الاتحاد الاوروبي ​عمر حرفوش​ إلى الولايات المتحدة الاميركية وتحديدًا إلى واشنطن، حيث استهل لقاءاته في ​مجلس الشيوخ الاميركي​.

والتقى حرفوش أعضاء في الكونغرس الاميركي ولجنة العلاقات الخارجية، وذكر صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة أن اجتماعاً يعقد في مجلس الشيوخ الاميركي الآن وسيصدر عن لجنة العلاقات الخارجية قراراً تطلب فيه من ​البيت الابيض​ التدخل عسكريًا ضد أي فريق يدخل الحرب إلى جانب حركة "حماس" بوجه ​إسرائيل​ وخصوصًا "​حزب الله​".