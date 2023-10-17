السفير الإيراني: خذوا تحذيرات عبداللهيان من وقف القتل والدمار في غزة على محمل الجد

أشار السّفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "إيران حذّرت عبر وزير خارجيّتها، من وقف القتل والدّمار في غزة. خذوا هذه التّحذيرات على محمل الجدّ"، لافتًا إلى أنّ "الأخرين قد يتصرّفون دون سابق إنذار".
وكان قد أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، "ضرورة الوقف الفوري لعمليّات القتل وجرائم الحرب الّتي يرتكبها الصّهاينة في غزة، وإرسال المساعدات الإنسانيّة إلى هذه المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "وقت الحلول السّياسيّة بدأ ينفد، وأنّ احتمال توسّع الحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتميّة".
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