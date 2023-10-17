الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية أكثر من 200 موقع عسكري تابع لحركة "حماس"

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "هاجمنا الليلة الماضية أكثر من 200 موقع عسكري تابع لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة". ويتعرض القطاع لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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