سوناك: زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين بمعدل الثلث

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​ريشي سوناك​، زيادة المساعدة الإنسانيّة البريطانيّة للفلسطينيّين بمعدّل الثّلث، أي بمقدار 10 ملايين جنيه استرليني (11,5 مليون يورو) إضافيّة.

وأكّد أمام البرلمان، أنّ "علينا دعم ​الشعب الفلسطيني​ لأنّه أيضًا ضحيّة ل​حركة حماس​"، كاشفًا أنّ ستّة بريطانيّين على الأقل قُتلوا في هجمات "حماس" على ​إسرائيل​ في 7 تشرين الأوّل الحالي، فيما هناك 10 مفقودين.

ولفت سوناك إلى "أنّنا نريد بشكل مطلق دعم حقّ إسرائيل في الدّفاع عن نفسها، لكنّ ردّها يجب أن يكون في إطار ​القانون الدولي​"، مشيرًا إلى أنّ من المناسب الاعتراف بأنّ إسرائيل "تواجه عدوًّا شريرًا يحتمي خلف المدنيّين".

وشدّد على أنّ "الهجمات في إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، أثارت صدمةً في العالم. أكثر من 1400 قُتلوا وأكثر من 3500 جُرحوا ونحو 200 شخص احتُجزوا رهائن. أشخاص مسنّون، رجال ونساء وأطفال ورضع قُتلوا، شُوّهوا، وأُحرقوا أحياء. يجب أن نسمّيها كما هي: لقد كانت مذبحة".

كما اعتبر أنّ هناك "مسائل صعبة يجب حلّها، لمعرفة كيف يمكننا إعادة إحياء آفاق حلّ الدّولتين على المدى الطّويل، من أجل تطبيع الوضع والاستقرار الإقليمي".

وكانت الحكومة البريطانيّة قد أعلنت الأسبوع الماضي، زيادة بثلاثة ملايين جنيه استرليني (3,5 ملايين يورو) لصندوق أمن المجتمع (CST)، الّذي يقوم بتأمين المدارس والمباني المجتمعيّة.