رئيس البرلمان التركي: إقامة دولة فلسطينية حرة في الشرق الأوسط شرط لتحقيق السلام بالعالم

أكّد رئيس ​البرلمان التركي​ ​نعمان قورتولموش​، أنّ "علينا رفع أصواتنا بالقدر الّذي يُخيف الظّالمين، وستكون تصريحاتنا أقوى في المحافل الدّوليّة"، مشدّدًا على "ضرورة وقف إطلاق النّار في ​غزة​، وإيصال المساعدات الإنسانيّة للمحتاجين".

واعتبر، في كلمة له باجتماع اتحاد برلمانات الدّول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقة، مسألة إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى غزة "مسؤوليّة تاريخيّة على عاتق الإنسانيّة جمعاء، وبالأخص شعوب وقادة ​العالم الإسلامي​"، مشيرًا إلى جهود ​تركيا​ الحثيثة من أجل إيصال المساعدات، "في ظلّ منع سلطات الاحتلال إيصال هذه المساعدات لغزّة، وصمت من ​المجتمع الدولي​ أمام هذه المأساة".

ودعا قورتولموش إلى "التّركيز على وقف إطلاق النّار في المدى القصير، واتخاذ خطوات من شأنها حلّ الأزمة السّياسيّة على المدى الطّويل"، مطالبًا بـ"تضافر الجهود من أجل تأسيس دولة فلسطينيّة مستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها ​القدس​ الشّرقيّة".

وركّز على "ضرورة حماية الأماكن المقدّسة لا سيّما ​المسجد الأقصى​، ووقف عمليّات الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة"، مشدّدًا على أنّ "إقامة دولة فلسطينيّة حرّة في ​الشرق الأوسط​، شرط من أجل تحقيق السّلام في العالم". ورأى أنّ "صمت الدّول الغربيّة أمام أعداد الضّحايا من الفلسطينيّين، عار على الإنسانيّة".