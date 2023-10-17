"نيويورك تايمز": إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار

اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار".
ووفقا للتقرير، يعمل البيت الأبيض على صياغة مشروع قانون لتقديم المساعدات لإسرائيل، والذي من شأنه أن يربطها بالمساعدات التي تسعى إدارة بايدن إلى تقديمها لأوكرانيا أيضا.
ولفتت الى ان "قد يجعل ذلك من الصعب الحصول على الموافقة على الحزمة في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ويعارض البعض المساعدات لكييف، لكن يقال إن مشروع القانون سيشمل تخصيص أموال لتحصين الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك وهو مطلب رئيسي قدمه الجمهوريون".
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