انت الان تتابع خبر "الأونروا" تُحذر: الحياة تشرف على النفاد في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، للصحفيين: "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".

وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد والماء هو الحياة. والحياة تشرف على النفاد في غزة".



وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".