انت الان تتابع خبر "الأونروا" تُحذر: الحياة تشرف على النفاد في غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، للصحفيين: "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".
وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد والماء هو الحياة. والحياة تشرف على النفاد في غزة".
وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".
وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد والماء هو الحياة. والحياة تشرف على النفاد في غزة".
وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".