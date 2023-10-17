شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ"الشيوخ": مصر داعمة بقوة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية داعمة بقوة للقضية الفلسطينية، وخير شاهد عيان علي ذلك التاريخ بجميع مراحله، مؤكدا أن القضية الفلسطينية مدعومة من مصر علي المستويين الرسمي أو الشعبي.

وأضاف "السادات" فى تصريحات لـ"الخليج 365"،: الفترة الراهنة تتطلب أن يتكاتف العرب ضد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، واصفا الأحداث التي تشهدها فلسطين حرب بما تحمله الكلمة من معاني دموية، مشددا على أهمية تكاتف العرب.

وثمن "السادات" تحركات وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهدئة الأوضاع في فلسطين، مضيفا:" الرئيس السيسى أجري اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأوضح وكيل الخارجية بمجلس الشيوخ أن هناك محاولات من جانب الكيان الاسرائيلي لإنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها بنزوح الفلسطينيين داخل قطاع غزة إلي الجنوب حيث الحدود مع مصر، إلا أن الدولة المصرية تصدت لهذا الأمر.

وأكد "السادات" أنه لا حل في القضية الفلسطينية إلا بالسلام الشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مشددا علي أهمية التكاتف العربي من أجل دعم فلسطين.