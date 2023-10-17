في صحف اليوم: كولونا نقلت ما يشبه التحذير للبنان وأداء "حزب الله" يُحدث شرخًا داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية

في ظلّ استمرار المواجهات المتقطّعة على الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، وعلى وقع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى لبنان أمس، علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر متابعة لزيارة كولونا، أنها "نقلت الى المسؤولين ما يشبه التحذير للبنان، بضرورة اخذ كل الاجراءات لمنع توسّع حرب غزة الى الجبهة الجنوبية، لأن وضع المنطقة كله متشنج، ولا تعطوا حجة لإسرائيل لتصعيد الموقف كي لا تذهب الامور الى اماكن اخرى اكثر صعوبة وخطورة".

ونفت أن "تكون كولونا قد نقلت اي رسالة تحذير من اسرائيل او اي جهة أخرى"، مشيرةً إلى انها "جاءت الى بيروت لتستطلع الاجواء السياسية والامنية عن قرب، ونقلها للرئاسة الفرنسية، ولِنقل الموقف الفرنسي الرسمي مما يجري في غزة وجنوب لبنان".

أداء "حزب الله" يُحدث شرخًا داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية

لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "الضّربات التي تلقّاها جيش العدو على الحدود مع لبنان، أحدثت شرخاً في التقديرات داخل المنظومة الأمنية، حول الاتجاه الذي ستسلكه التطورات الميدانية".

وأوضحت أنّ "أحد التقديرات يرجّح بأن مسار "حزب الله" تصاعدي، ما يزيد فرص التدهور وفقدان السيطرة، وصولاً إلى التصعيد الشامل. ويتعزّز هذا الاتجاه بعد مضي تسعة أيام، ما دفع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغري، إلى إعلان أن "حزب الله" يدفع نحو التصعيد".

وذكرت الصحيفة أنّ "في المقابل، هناك تقديرات بأن الحزب غير معني بحرب شاملة لعدد من الأسباب، بينها أنه ليس هذا التوقيت المناسب له، وأن الوضع اللبناني المتفاقم يقيّد هامشه في المبادرة، إضافة إلى أنه بعد عملية "طوفان الأقصى" وحشد نحو 500 ألف جندي بين نظامي واحتياط، فقدَ عنصر المفاجأة الذي كان يسمح له في البدء من موقع أكثر تفوّقاً".

وركّزت على أنّه "يبدو أن هذا التباين سيبقى مواكباً للتطورات، إلى حين حدوث تطوّر نوعي يحسم الأمور في هذا الاتجاه أو ذاك، إضافة إلى أن تطورات الميدان على الحدود اللبنانية- الفلسطينية عزَّزت المخاوف الإسرائيلية من أن تكون مفتوحة على متغيرات يمكن أن تؤثّر في مجرى الأحداث".

كما أشارت إلى أنّ "مع ذلك، إن المشهد الميداني على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، مركّب من عنصرين رئيسيين. الأول، ردود "حزب الله" على اعتداءات بهدف منعه من إحداث تغييرات في قواعد الاشتباك، والثاني يتعلّق مباشرة بتطورات الوضع في قطاع غزة. وما يميز القسم الأول أن الحزب يعلن مسؤوليته عنه ويصدر بيانات توضح خلفياته وأهدافه، لكنه يصبّ أيضاً في مواجهة الحرب على قطاع غزة".

وشدّدت "الأخبار" على أنّ "حزب الله يواجه استراتيجية العدو بتصميم حاسم على الرد على أي استهداف يشكّل خرقاً لقواعد الاشتباك. وتُرجم ذلك عبر سلسلة عمليات متنوعة الساحات والأساليب، فيما يرى الجيش الإسرائيلي أن الحزب يحاول تشتيت جهوده العملياتية المركزة على قطاع غزة".

وأفادت بأنّ "أمام المشهد المركّب على المستويين الميداني والسياسي، تتعامل منظومات التقدير والقرار في الكيان الإسرائيلي مع ما يحدث على الحدود مع لبنان، على أنه مؤشر -وربما يكون تمهيداً- لمسار أكثر خطورة، خصوصاً أن "حزب الله" لا يُخفي حقيقة أنه لن يكون على الحياد. ويعني ذلك، عملياً، أن التطورات مرشحة لمزيد من التصعيد".