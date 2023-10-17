افاد مراسل "الخليج 365"، في الجنوب، بان "ليلة عنيفة من الاشتباكات شهدتها الحدود الجنوبية بين "حزب الله" والجيش الاسرائيلي، واستمرت حتى فجر اليوم".
واشار الى ان "الجيش الإسرائيلي القى عشرات القنابل الفوسفورية والمضيئة فوق بلدات الضهيرة وكفرلا والعديسة والمطله والعرقوب وعيتا الشعب واللبونة قرب الناقورة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلي".
واوضح ان "فجر اليوم، نفذت حامية موقع الجيش الإسرائيلي في مستعمرة "المطلة"، حملة تمشيط بالرشاشات الثقيلة، استهدفت بساتين المستعمرة والجانب المحتل من الجدار الحدودي المحاذي لبلدة كفركلا، بعد الاشتباه بحالة تسلل".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اشتباكات عنيفة جنوبًا استمرت حتى الفجر والجيش الإسرائيلي ألقى عشرات القنابل الفوسفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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