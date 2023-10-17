وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بيانًا، حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السّوداء (باب المصنع)، بسبعة ملايين ليرة لبنانيّة، على أن يُعمل بهذا السّعر اعتبارًا من اليوم الثّلثاء 17/10/2023 ولغاية الثّلثاء 24/10/2023 ضمنًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "السّعر المذكور أعلاه لا يشمل الضّريبة على القيمة المضافة"، مشيرةً إلى "أنّها ستحدّد سعر طنّ الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًّا".