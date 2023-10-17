الصليب الأحمر: 6 فرق متواجدة قرب المبنى المنهار في المنصورية وتساهم بعمليات الإنقاذ

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​، أنّ "6 فرق من الصليب الأحمر متخصّصة بالبحث والإنقاذ، متواجدة في ​المنصورية​ قرب المبنى السّكني الّذي انهار أمس، وتساهم في عمليّات الإنقاذ"، كاشفًا أنّ "حتّى السّاعة، تمّ نقل مصاب واحد وجثتَين".

وكانت قد أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، ليل أمس، بـ"تمكّن عناصر الدّفاع المدني من انتشال جثّتَي مواطنتين من تحت الأنقاض، في موقع المبنى الّذي انهار في المنصوريّة".