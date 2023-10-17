قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي: أزور إسرائيل للتأكد من وجود ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "وصول قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي إلى إسرائيل للقاء القيادة العسكرية الإسرائيلية". واوضح قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، للصحيفة، انني "أزور إسرائيل للتأكد من وجود ما تحتاجه للدفاع عن نفسها"، مشيرا الى انني "أهتم خصوصا بردع أطراف أخرى عن توسيع الصراع".

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