شكرا لقرائتكم خبر عن أيدته الصين والإمارات.. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لإرساء هدنة إنسانية في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة/ (أ ف ب)

رفض مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة «إنسانية» بين إسرائيل وحركة حماس، وقرّر الالتئام مجدّداً مساء الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار ثان قدّمته البرازيل.

وصوّتت لمصلحة مشروع القرار الروسي خمس دول هي روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق، بينما صوّتت ضدّه أربع دول (الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان)، في حين امتنعت ستّ دول عن التصويت (البرازيل وسويسرا وغانا وألبانيا والأكوادور ومالطا).

ويتطلّب اعتماد أيّ قرار في مجلس الأمن الدولي موافقة 9 على الأقلّ من أعضاء المجلس الـ15 عليه وعدم استخدام حق النقض من جانب أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين).

- «رسالة مشتركة»

وأعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لأنّ الدول الغربية «عرقلت توجيه رسالة مشتركة وفريدة من نوعها من مجلس الأمن خدمة لمصالح أنانية وسياسية بحتة».

وحذّر الدبلوماسي الروسي من أنّ بلاده «تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والخطر الكبير للغاية المتمثّل في توسّع الصراع» إلى المنطقة بأسرها.

أما السفير الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة رياض منصور الذي دعي لحضور الجلسة فناشد مجلس الأمن «عدم إرسال إشارة مفادها أنّ أرواح الفلسطينيين لا تهمّ».

وأضاف «لا تتجرّؤوا على القول إنّ إسرائيل ليست مسؤولة عن القنابل التي تُسقطها على رؤوس (الفلسطينيين)، لا تبرّروا عمليات القتل، ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، هذا عدوان واسع النطاق ضدّ شعبنا، هذه مجازر ضدّ مدنيّين أبرياء».

واستمرّت جلسة مجلس الأمن ثلاث ساعات تخلّلها إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تلّ أبيب أنّ الرئيس جو بايدن سيقوم الأربعاء بزيارة تضامنية إلى إسرائيل ينتقل بعدها إلى عمّان للقاء كلّ من العاهل الأردني والرئيسين الفلسطيني والمصري.

وكان من المفترض أن يصوّت مجلس الأمن خلال جلسة الاثنين على مشروع قرار ثان قدّمته البرازيل، الرئيسة الدورية للمجلس خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

لكنّ دبلوماسيين أفادوا بأنّ مجلس الأمن سيجتمع مجدّداً مساء الثلاثاء للتصويت على النصّ البرازيلي.

ويدعو مشروع القرار الروسي إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري ودائم ويتمّ احترامه بالكامل» وإلى «وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق» إلى المحتاجين إليها في قطاع غزة المحاصر.