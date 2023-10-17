شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يزور إسرائيل والأردن غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته ضدّها حركة حماس قبل عشرة أيام.

وقال بلينكن للصحافيين في ختام محادثات ماراثونية أجراها في مقرّ وزارة الدفاع الإسرائيلية في تلّ أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنّ «الرئيس سيؤكّد تضامن الولايات المتّحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم تجاه أمنها».

وأضاف خلال ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته عليها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر أنّ «إسرائيل لديها الحقّ، بل من واجبها، الدفاع عن شعبها ضدّ حماس ومنع وقوع هجمات مستقبلية ضدّها».

وأوضح أنّ بايدن «سيسمع من إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن شعبها بينما نواصل العمل مع الكونغرس لتلبية تلك الاحتياجات».

كما أكّد الوزير الأمريكي، أنّ بايدن سيحرص خلال زيارته على التشديد على ضرورة الحدّ من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وأشار بلينكن إلى أنّ الولايات المتّحدة حصلت على ضمانات من إسرائيل بشأن العمل على إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة المحاصر في الوقت الذي يستعدّ فيه الجيش الإسرائيلي لشنّ هجوم برّي على الجيب الخاضع لسيطرة حماس.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه من إسرائيل إلى عمّان الأربعاء لإجراء محادثات مع كلّ من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.