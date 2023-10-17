شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يصل إلى الصين لتقوية العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الثلاثاء، إلى بكين حيث سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة ترمي لتعزيز العلاقات القوية أساساً بين البلدين.

وهبطت طائرة بوتين قبيل الساعة 9:30 صباحاً (01:30 ت غ) في العاصمة الصينية، في أول رحلة للرئيس الروسي إلى دولة كبرى منذ بدأت قواته الحرب على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وكان الكرملين أعلن الاثنين، أنّ قمة بوتين وشي ستُعقد على هامش منتدى يقام بمناسبة مرور عقد على انطلاق «مبادرة الحزام والطريق».

وأفادت الرئاسة الروسية بأنّه «خلال المحادثات، سيتمّ إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدولية والإقليمية»، من دون تفاصيل إضافية.

وبحسب المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، فإنّ بوتين وشي سيناقشان بطريقة ودّية وصريحة المشاكل الملحّة للتعاون العملي الثنائي وجدول الأعمال الدولي.

وفي آذار/مارس الماضي، استقبل الرئيس الروسي نظيره الصيني في قمّة دعوَا خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين بلديهما، لمواجهة ما يعتبرانه هيمنة أمريكية.

وتأتي زيارة بوتين إلى بكين في ظلّ ارتفاع منسوب التوتّر في الشرق الأوسط، بسبب الحرب الدائرة منذ عشرة أيام بين إسرائيل وحركة حماس.