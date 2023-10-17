شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبحث إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت موسكو إنها ستلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن المقرر أن يناقش البرلمان الروسي إلغاء التصديق على المعاهدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأوضح فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستلغي التصديق على المعاهدة، بسبب الموقف غير المسؤول للولايات المتحدة تجاه الأمن العالمي.

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رفض مشروع القرار الروسي

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدين استخدام العنف ضد المدنيين في قطاع غزة.

وصوّت 5 أعضاء لصالح مشروع القرار ورفضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت، وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الأصوات الخمسة التي صوّتت لصالح مشروع القرار ليست كافية لتمريره.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

ووصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن عقب التصويت بأنه "رهينة لطموحات الدول الغربية"، وقال: "هذا هو السبب الوحيد لفشله في إرسال إشارة جماعية واضحة وقوية تهدف إلى تهدئة الوضع".

وأكد أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والمخاطر العالية للغاية لانتشار الصراع.