«قاتل مجهول» يتسبب بإلغاء مباراة بلجيكا والسويد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تسبب «قاتل مجهول» في إيقاف مباراة منتخب بلجيكا ونظيره السويدي، بعد أن أطلق النار على شخصين في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبثت الصحيفة الفلامندية «هيت لاتست نيوز» عبر موقعها الإلكتروني فيديو لحظة إطلاق القاتل النار وفراره بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة أطلق منها عيارات نارية قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية. ورفض لاعبو المنتخب السويدي إكمال المباراة بعد علمهم بالحادثة.