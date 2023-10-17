بالتنسيق مع البنك المركزي.. الإفراج عن 319 ألف طن أعلاف بـ170 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 22/9/2023 حتى 12/10/2023؛ تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 170 مليون دولار.

وأضاف القصير أن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بنحو 78 مليون دولار ونحو 103 آلاف طن من فول الصويا، بقيمة نحو 77 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بنحو 15 مليون دولار؛ ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن، بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار .

وأشار وزير الزراعة إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذًا لتوجيهات د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.