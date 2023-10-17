اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي "إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المقاتلين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود، تم رصدها من قبل استطلاعات الجيش الاسرائيلي وهي تقترب من السياج الأمني على الحدود اللبنانية وتقوم بزرع عبوة ناسفة"، مشيرا الى ان "الجيش الاسرائيلي قتل اربعة مسلحين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قتل 4 مقاتلين خلال محاولتهم التسلل من لبنان وزرع عبوة ناسفة قرب السياج الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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