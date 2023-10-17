"النشرة": الدفاع المدني يقوم بإجلاء العديد من العائلات من بلدة الضهيرة الحدودية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، بأنّ "​الدفاع المدني​ يقوم بإجلاء العديد من العائلات من بلدة الضهيرة الحدوديّة، الّتي تعرّضت لقصف مدفعي إسرائيلي استمرّ حتّى السّادسة صباحًا، ولقصف بالقذائف الفوسفوريّة، حيث أُحصي سقوط نحو 100 قذيفة محرّمة دوليًّا".

وكانت قد شهدت قرى القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق، ليلًا ساخنًا، واستمرّ القصف الإسرائيلي حتّى بعيد منتصف اللّيل، ما أدّى إلى وقوع إصابات، بعد تعرّض منازل في بلدة الضهيرة لقصف مباشر؛ وقد عملت فرق إسعاف "الرّسالة للإسعاف الصحي" والدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور.